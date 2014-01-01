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Настоящий камин или русскую печь не построить без огнеупорного кирпича. При этом желательно, чтобы эти конструкции создавали тепло и уют в доме не одно десятилетие. Это возможно при условии, если кладку делает профессионал. Мастера можно найти по рекомендациям, а купить печной кирпич в Казани в компании «Кирпичево», которая является официальным представителем крупнейших зарубежных и российских производителей.
Название этого строительного материала говорит само за себя. Но это не означает, что только из него можно построить всю печь. Это далеко не так. Из него сооружают в основном дымоходы и наружные стены печей. Предлагаем к реализации несколько разновидностей печного кирпича от Кирово-Чепецкого ОАО «КС-КЕРАМИК».
Стандартное полнотелое керамическое изделие конфигурации 1НФ повышенной прочности марки 300, имеет следующее цветовое решение:
Привлекает внимание покупателей кирпич ручной работы коллекции «Классика» от Петровского завода. Используется для облицовки каминов и транзитных дымоходов. В наличии всегда имеются разновидности этой коллекции. В основном это «Вейсбах» и «Лефорт» серого цвета, а также «Кантемир» терракотовый. Можно заказать «Ренне» песочный и «Тиммерман» коричневый. Особой популярностью из этой коллекции пользуется «Ганнибал» черно-красный» и «Крюйс» белый.
Производится по специальной технологии с использованием тугоплавких глин. Имеет высокую прочность, повышенную морозостойкость и долговечность. Отличается привлекательным внешним видом. В каталоге присутствует «Экоклинкер» кислотостойкий и печной. Цвет может быть любой по желанию заказчика. Размер 230х113х65 мм.
Для устройства топок необходимо использовать шамотный кирпич М250 и М300. Он изготавливается из огнеупорных глин с добавлением оксида алюминия. Обжигается при температуре 1350-1400 ⁰С.
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+7 (34147) 5-20-82