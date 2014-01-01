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Интернет-магазин "Кирпичево" предлагает купить сайдинг в Казани от известных мировых производителей, это практичный и современный материал, который представляет собой панели для наружной обшивки домов и коттеджей. Качественный сайдинг не только увеличивает визуальную привлекательность постройки, но и служит дополнительной защитой от внешних воздействий, таких как дождь, снег, резкие перепады температур. Идея облицовки стен дома не новая, но с каждым годом технология совершенствуется, и появляются все новые виды. Рассмотрим наиболее популярные из них.
Виниловый сайдинг – недорогое и практичное решение для тех застройщиков, которым необходимо уложиться в скромный бюджет. Несмотря на то, что основой здесь является ПВХ, панели отличаются хорошей прочностью, и их очень легко установить. Благодаря множеству цветов и рисунков (самый популярный «под дерево») этот материал отлично выполняет и декоративную функцию.
Акриловый является более современной формой винилового, у него большая прочность, устойчивость к морозу и ультрафиолетовым лучам, поверхность меньше нуждается в обслуживании. Срок эксплуатации может даже превышать 50 лет.
Металлический сайдинг самый износостойкий из всех, представленных сегодня в продаже на рынке. В его основе высококачественная сталь, которая при соблюдении правил окраски и монтажа, будет служить столько же, сколько стоит сам дом. При выборе цвета и декоративного рисунка нужно быть внимательным: следует отдавать предпочтение только полимерной краске, по причине значительного увеличения срока эксплуатации и устойчивости металла к коррозии.
Фиброцементный сайдинг состоит из кварцевого песка, целлюлозы и специальных наполнителей-пластификаторов. Монтаж требует наличия хорошего каркаса из профиля. Более дорогой и эксклюзивный его вариант – керамический.
При выборе сайдинга для обшивки загородного дома следует обратить внимание, прежде всего, на тип материала, и остановиться на том, который больше всего подходит именно в вашем случае. Если бюджет ограничен можно приобрести виниловый, он отличается простотой установки, доступной ценой и достойным внешним видом. Хорошо защитит стены дома от осадков и воздействия солнечных лучей. Говоря о пластиковых моделях следует упомянуть и модели из акрила, более прочный и практичный, он будет стоит немного дороже.
Сайдинг из металла является золотой серединой между эконом решениями из ПВХ и дорогим керамическим панелям. Качественная полимерная обработка поверхности гарантирует солидный срок службы с сохранением первоначального цвета и рисунка. Единственное на что следует обратить внимание, что в местах обрезки панелей возможны царапины и повреждения, там может образоваться коррозия.
Фиброцементый и керамические виды сайдинга устанавливают, когда нет необходимости экономить на внешней отделке. Такие панели будут оставаться красивыми и прочными многими десятилетиями, его сложно сколоть и поцарапать, это безопасный и экологически чистый материал.
При выборе расцветки рекомендуется отдавать предпочтения тем цветам и рисункам, которые будут дополнять и гармонировать с цветом кровельного материала. Если вы не уверены, какой именно тип покрытия вам нужен, обращайтесь к консультантам нашего интернет-магазина.
+7 (843) 253-82-08 / +7 (965) 608-62-24
+7 (34147) 5-20-82