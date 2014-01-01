Cedral wood (Кедрал под дерево) С52 Жемчужный минерал

Чистопольская 77/2
+7 (843) 253-82-08 / +7 (965) 608-62-24
+7 (34147) 5-20-82
|Вес, кг.
10,9
|Цвет
Жемчужный минерал
|Размер доски
3600х190х10
|Полезная площадь доски при монтаже в нахлест 30 мм
0,576 кв.м.
|Полезная площадь доски при монтаже "стык в стык"
0,684 кв.м.
СEDRAL — фасадная доска, фасадный материал из фиброцемента с фактурой натурального дерева и прочностью бетона. Идеально подходит для простой и быстрой облицовки фасада частного дома, коттеджа, а также любого малоэтажного строения.
CEDRAL легко переносит мороз и жару, ему не страшны перепады температур, в отличие от дерева не рассыхается, разница с пластиком — толще, прочнее и надежнее (10 мм и 12 мм), не гремит под дождем и не ржавеет как металл.
Монтаж КЕДРАЛ можно осуществлять круглый год в отличие от штукатурки или искусственного камня!
+7 (843) 253-82-08 / +7 (965) 608-62-24
+7 (34147) 5-20-82